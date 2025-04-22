Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1051,28
Економія при броні: -215,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1012,82
Економія при броні: -63,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
998,45
Економія при броні: -162,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
982,29
Економія при броні: -145,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
336,43
Економія при броні: -57,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
992,32
Економія при броні: -40,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1051,18
Економія при броні: -215,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1025,05
Економія при броні: -36,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1009,97
Економія при броні: -57,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
990,32
Економія при броні: -153,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1014,07
Економія при броні: -61,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
996,65
Економія при броні: -159,88 грн