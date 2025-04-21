Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1000,74
Економія при броні: -164,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
998,74
Економія при броні: -162,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
609,90
Економія при броні: -45,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
989,23
Економія при броні: -152,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
986,98
Економія при броні: -150,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
996,84
Економія при броні: -160,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
991,70
Економія при броні: -155,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
993,13
Економія при броні: -156,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1010,72
Економія при броні: -174,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
609,90
Економія при броні: -45,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1014,72
Економія при броні: -178,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
609,90
Економія при броні: -45,22 грн