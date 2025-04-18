Харків (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
989,60
Економія при броні: -39,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1000,45
Економія при броні: -49,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -64,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1095,92
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
994,52
Економія при броні: -42,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1000,93
Економія при броні: -49,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1087,67
Економія при броні: -64,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
993,95
Економія при броні: -41,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1009,30
Економія при броні: -57,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1059,43
Економія при броні: -32,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1003,41
Економія при броні: -52,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1011,59
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
986,45
Економія при броні: -35,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1025,82
Економія при броні: -36,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
998,55
Економія при броні: -47,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1085,89
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1050,01
Економія при броні: -48,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
986,26
Економія при броні: -138,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1038,81
Економія при броні: -190,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1054,75
Економія при броні: -65,98 грн