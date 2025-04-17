Київ (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
660,73
Економія при броні: -89,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1007,77
Економія при броні: -57,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
991,89
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
982,95
Економія при броні: -33,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
992,04
Економія при броні: -39,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
988,85
Економія при броні: -38,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
984,50
Економія при броні: -124,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
609,90
Економія при броні: -39,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
996,04
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1059,20
Економія при броні: -207,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
993,32
Економія при броні: -141,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1014,05
Економія при броні: -153,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1005,11
Економія при броні: -55,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
997,98
Економія при броні: -48,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
981,15
Економія при броні: -132,88 грн