Кангавітес (Kangavites)
Кангавітес інструкція із застосування
Склад
Вітамін А (пальмітат, 80% натуральний бета-каротин) — 2500 МО, вітамін С (аскорбат натрію) — 60 мг, вітамін Д (ергокальциферол) — 100 МО, вітамін Е (d-альфа токоферолу сукцинат) — 15 МО, тіамін (тіаміну мононітрат) — 0,75 мг, рибофлавін — 0,85 мг, ніацин (ніацинамід) — 10 мг, вітамін В6 (піридоксину HCl) — 1 мг, фолієва кислота — 100 мкг, вітамін В12 (кобаламін) — 3 мкг, біотин — 50 мкг, пантотенова кислота (d-кальцію пантотенат) — 5 мг, кальцій (карбонат кальцію) — 64 мг, залізо (двовалентне залізо фумарат) — 2,5 мг, йод (йодистий калій) — 22,5 мкг, магній (оксид магнію) — 32 мг, цинк (оксид цинку) — 1,5 мг, селен (l-селенометіонін) — 2,5 мкг, мідь (глюконат міді) — 0,025 мкг, марганець (сульфат марганцю) — 0,25 мг, хром (хелат хрому) — 5 мкг, калій (хлорид калію) — 5 мг, холін (бітартрат холіну) — 0,5 мг; натуральна суміш: — 10 мг (соєвий лецитин, морквяний порошок, порошок ягід полуниці, порошок яблук, порошок броколі, порошок абрикос, біофлавоноїди цитрусів, інозитол, екстракт з плодів шипшини).
Спосіб застосування та дози
Вживати дітям з 6 років по 1 жувальній таблетці на день під час прийому їжі, дорослим по 2 жувальні таблетки на день під час прийому їжі.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску
60 таблеток.