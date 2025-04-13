Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Кангавітес (Kangavites)

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КАНГАВІТЕС З МУЛЬТИВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ ЗІ СМАКОМ ТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ
КАНГАВІТЕС З МУЛЬТИВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ ЗІ СМАКОМ ТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ
Таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 551,16 грн
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КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
Таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
від 393,30 грн
в 353 аптеках
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Ціни в Київ
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Інструкція вказана для КАНГАВІТЕС З МУЛЬТИВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ ЗІ СМАКОМ ТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ таблетки №60

Кангавітес інструкція із застосування

Інструкція вказана для КАНГАВІТЕС З МУЛЬТИВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ ЗІ СМАКОМ ТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ таблетки №60

Склад

Вітамін А (пальмітат, 80% натуральний бета-каротин) — 2500 МО, вітамін С (аскорбат натрію) — 60 мг, вітамін Д (ергокальциферол) — 100 МО, вітамін Е (d-альфа токоферолу сукцинат) — 15 МО, тіамін (тіаміну мононітрат) — 0,75 мг, рибофлавін — 0,85 мг, ніацин (ніацинамід) — 10 мг, вітамін В6 (піридоксину HCl) — 1 мг, фолієва кислота — 100 мкг, вітамін В12 (кобаламін) — 3 мкг, біотин — 50 мкг, пантотенова кислота (d-кальцію пантотенат) — 5 мг, кальцій (карбонат кальцію) — 64 мг, залізо (двовалентне залізо фумарат) — 2,5 мг, йод (йодистий калій) — 22,5 мкг, магній (оксид магнію) — 32 мг, цинк (оксид цинку) — 1,5 мг, селен (l-селенометіонін) — 2,5 мкг, мідь (глюконат міді) — 0,025 мкг, марганець (сульфат марганцю) — 0,25 мг, хром (хелат хрому) — 5 мкг, калій (хлорид калію) — 5 мг, холін (бітартрат холіну) — 0,5 мг; натуральна суміш: — 10 мг (соєвий лецитин, морквяний порошок, порошок ягід полуниці, порошок яблук, порошок броколі, порошок абрикос, біофлавоноїди цитрусів, інозитол, екстракт з плодів шипшини).

Спосіб застосування та дози

Вживати дітям з 6 років по 1 жувальній таблетці на день під час прийому їжі, дорослим по 2 жувальні таблетки на день під час прийому їжі.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Форма випуску

60 таблеток.

Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки