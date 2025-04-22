Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
759,18
Економія при броні: -22,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
737,80
Економія при броні: -172,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
717,33
Економія при броні: -155,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
733,90
Економія при броні: -42,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
742,00
Економія при броні: -176,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
719,68
Економія при броні: -156,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
715,97
Економія при броні: -37,71 грн