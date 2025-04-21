Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
728,19
Економія при броні: -166,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
707,50
Економія при броні: -142,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
726,74
Економія при броні: -138,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
707,34
Економія при броні: -119,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
716,15
Економія при броні: -128,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
712,78
Економія при броні: -97,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
492,81
Економія при броні: -23,27 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
722,66
Економія при броні: -103,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
501,54
Економія при броні: -32,00 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
715,16
Економія при броні: -95,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб