Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
715,24
Економія при броні: -23,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
719,20
Економія при броні: -156,74 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
737,30
Економія при броні: -161,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
717,95
Економія при броні: -152,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
723,28
Економія при броні: -32,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн