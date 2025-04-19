Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
738,06
Економія при броні: -46,02 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
715,53
Економія при броні: -24,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
705,30
Економія при броні: -109,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
736,43
Економія при броні: -140,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
703,19
Економія при броні: -95,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
735,85
Економія при броні: -32,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
712,57
Економія при броні: -104,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
714,75
Економія при броні: -38,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
728,47
Економія при броні: -127,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
707,34
Економія при броні: -129,59 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
3.3 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
712,64
Економія при броні: -113,25 грн