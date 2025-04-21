Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
715,79
Економія при броні: -123,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
719,10
Економія при броні: -27,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
702,71
Економія при броні: -141,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
719,85
Економія при броні: -158,63 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
726,78
Економія при броні: -164,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
718,22
Економія при броні: -156,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КАНГАВІТЕС З ВІТАМІНОМ С 500 мг ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ таблетки 100 мг флакон №90
Солгар Вітамін енд Херб
480,40 грн
Кангавітес з мультивітамінами та мінералами зі смаком тропічних фруктів таблетки №60
Солгар Вітамін енд Херб
693,10 грн