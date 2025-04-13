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катетери тип Нелатон
Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
8 препаратів
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 16 №1
Допомога-I
від
6,23
грн
в 41 аптеці
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 14 №1
Допомога-I
від
6,23
грн
в 35 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 10 №1
Допомога-I
від
6,23
грн
в 22 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 18 №1
Допомога-I
від
6,56
грн
в 22 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 12 №1
Допомога-I
від
6,23
грн
в 21 аптеці
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 8 №1
Допомога-I
від
5,61
грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 6 №1
Допомога-I
від
18,52
грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 20 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Форма випуску
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 20
Ch 6
Ch 8
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Ціни в
Київ
від
5,61
грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Ch 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери тип Нелатон
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