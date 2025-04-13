катетери тип Нелатон

Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)

8 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 16 №1
Допомога-I
від 6,23 грн
в 41 аптеці
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 14 №1
Допомога-I
від 6,23 грн
в 35 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 10 №1
Допомога-I
від 6,23 грн
в 22 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 18 №1
Допомога-I
від 6,56 грн
в 22 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 12 №1
Допомога-I
від 6,23 грн
в 21 аптеці
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 8 №1
Допомога-I
від 5,61 грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 6 №1
Допомога-I
від 18,52 грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE
Ch 20 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 5,61 грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Ch 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби