Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
12,40
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
11,00
Економія при броні: -0,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,79
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,98
Економія при броні: -0,58 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
22.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I