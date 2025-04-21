Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,76
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,89
Економія при броні: -0,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
12,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
13,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,70
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,99
Економія при броні: -0,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,98
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,62
Економія при броні: -0,37 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,62
Економія при броні: -0,37 грн