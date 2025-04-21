Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Вінниця
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
53.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 9-К
63.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
67.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
67.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Соборна, 60
74.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернівці, вул. Святомиколаївська, 91
81.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
87.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
98.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I