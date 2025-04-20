Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,65
Економія при броні: -0,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
13,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,85
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,80
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,94
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
10.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,96
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,01
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
65.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
65.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
67.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,87
Економія при броні: -0,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
69.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,77
Економія при броні: -0,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
69.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I