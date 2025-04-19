Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,78
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
13,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
13,00
Економія при броні: -1,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,91
Економія при броні: -0,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,71
Економія при броні: -0,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,06
Економія при броні: -0,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,61
Економія при броні: -0,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
10.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,84
Економія при броні: -0,59 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
11.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
26.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,85
Економія при броні: -0,60 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,85
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,78
Економія при броні: -0,53 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
31.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-К
32.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I