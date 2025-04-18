Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
12,50
Економія при броні: -4,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
12,50
Економія при броні: -4,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I