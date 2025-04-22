Київ
Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)

Катетер Нелатона Медікеа (Nelaton catheter Medicare)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 110 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 6 №1
Допомога-I
18,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,96 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,94
Економія при броні: -0,69 грн
10,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,00 грн
Світ здоров'я зжс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
16,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,96 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
64.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
8,50 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
9,31 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,38 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,10 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,24 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
8,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
9,31 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,31 грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
9,38 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
20,20 грн
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