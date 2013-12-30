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Атомер (Atomer) (315354) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Атомер (Atomer)
Ціна в місті Київ
від 184,80 грн
Без рецепта
1 шт від 184,80 грн 1 шт від 217,16 грн 1 шт від 266,14 грн
В наявності в 41 аптеці
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Виробник
Об'єм
150 мл
Медичні вироби
Сольові розчини для промивання носа Розчини для промивання, зрошування, лікування