Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАтомер (Atomer) Атомер (Atomer) (315354) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 184,80 грн Без рецепта 1 шт від 184,80 грн 1 шт від 217,16 грн 1 шт від 266,14 грн В наявності в 41 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Pharmacosmetic-Diafarm G. Soultogiannis & Co. Об'єм 150 мл Медичні вироби Сольові розчини для промивання носа Розчини для промивання, зрошування, лікування