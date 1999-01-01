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Розчини для промивання, зрошування, лікування

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13Інші вироби для лікування

Рідини
Розчини для промивання, зрошування, лікування
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ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
10 мл №1
Фармак
від 137,24 грн
в 970 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел
від 171,55 грн
в 937 аптеках
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ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
Краплі флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармак
від 232,51 грн
в 935 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
Спрей 30 мл №1
Дельта Медікел
від 151,89 грн
в 918 аптеках
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
Рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Дельта Медікел
від 152,98 грн
в 910 аптеках
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ФІОРДА СПРЕЙ
ФІОРДА СПРЕЙ
30 мл №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 206,96 грн
в 906 аптеках
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Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Флакон 10 мл стерильн. №1
Лаборатуар Теа
від 446,53 грн
в 894 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 159,60 грн
в 889 аптеках
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Оптінол
Оптінол
Краплі очні 0,21 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 260,15 грн
в 880 аптеках
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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
Розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
від 335,30 грн
в 859 аптеках
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СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ
СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ
Спрей назальний флакон 10 мл №1
Фармак
від 150,28 грн
в 843 аптеках
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АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ
АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ
Сироп пляшка 175 мл з мірним ковпачком №1
С.І.І.Т. С.р.л.
від 231,92 грн
в 814 аптеках
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Оптінол
Оптінол
Краплі очні 0,4 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 283,08 грн
в 796 аптеках
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Snotty (Снотті) спрей назальний
Snotty (Снотті) спрей назальний
Спрей назальний флакон з розпилювачем 30 мл №1
Юрія-Фарм
від 158,72 грн
в 793 аптеках
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КЛАРАСТІЛ
КЛАРАСТІЛ
Краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
від 356,30 грн
в 775 аптеках
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Кадефорт®
Кадефорт®
Порошковий спрей (аерозоль) флакон з розпилювачем 125 мл №1
Pavia Farmaceutici
від 473,95 грн
в 765 аптеках
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ФЛУ-АЦИЛ Бронхо Стерильний розчин для небулайзера та інстиляцій
ФЛУ-АЦИЛ Бронхо Стерильний розчин для небулайзера та інстиляцій
Розчин стерильний ампула 5 мл №10
Pharma Line S.r.l.
від 416,70 грн
в 746 аптеках
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СУПОЗИТОРІЇ ВАГІНАЛЬНІ CICATRIDINA®
СУПОЗИТОРІЇ ВАГІНАЛЬНІ CICATRIDINA®
Супозиторії вагінальні 2 г №10
Farma-Derma
від 417,10 грн
в 743 аптеках
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СУПЕРОПТІК™ АКВА
СУПЕРОПТІК™ АКВА
Краплі очні флакон 5 мл №2
Польфарма
від 222,03 грн
в 734 аптеках
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НОКСПРЕЙ СІЛЬВЕР
НОКСПРЕЙ СІЛЬВЕР
Спрей назальний 10 мл №1
Сперко Україна
від 159,50 грн
в 728 аптеках
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