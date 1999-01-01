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Інші вироби для лікування
Рідини
Розчини для промивання, зрошування, лікування
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ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
10 мл №1
Фармак
від
137,24
грн
в 970 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел
від
171,55
грн
в 937 аптеках
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ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
Краплі флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармак
від
232,51
грн
в 935 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
Спрей 30 мл №1
Дельта Медікел
від
151,89
грн
в 918 аптеках
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
Рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Дельта Медікел
від
152,98
грн
в 910 аптеках
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ФІОРДА СПРЕЙ
30 мл №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
206,96
грн
в 906 аптеках
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Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Флакон 10 мл стерильн. №1
Лаборатуар Теа
від
446,53
грн
в 894 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
159,60
грн
в 889 аптеках
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Оптінол
Краплі очні 0,21 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
260,15
грн
в 880 аптеках
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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
Розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
від
335,30
грн
в 859 аптеках
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СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ
Спрей назальний флакон 10 мл №1
Фармак
від
150,28
грн
в 843 аптеках
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АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ
Сироп пляшка 175 мл з мірним ковпачком №1
С.І.І.Т. С.р.л.
від
231,92
грн
в 814 аптеках
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Оптінол
Краплі очні 0,4 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
283,08
грн
в 796 аптеках
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Snotty (Снотті) спрей назальний
Спрей назальний флакон з розпилювачем 30 мл №1
Юрія-Фарм
від
158,72
грн
в 793 аптеках
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КЛАРАСТІЛ
Краплі очні флакон 5 мл №1
Брушетіні
від
356,30
грн
в 775 аптеках
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Кадефорт®
Порошковий спрей (аерозоль) флакон з розпилювачем 125 мл №1
Pavia Farmaceutici
від
473,95
грн
в 765 аптеках
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ФЛУ-АЦИЛ Бронхо Стерильний розчин для небулайзера та інстиляцій
Розчин стерильний ампула 5 мл №10
Pharma Line S.r.l.
від
416,70
грн
в 746 аптеках
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СУПОЗИТОРІЇ ВАГІНАЛЬНІ CICATRIDINA®
Супозиторії вагінальні 2 г №10
Farma-Derma
від
417,10
грн
в 743 аптеках
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СУПЕРОПТІК™ АКВА
Краплі очні флакон 5 мл №2
Польфарма
від
222,03
грн
в 734 аптеках
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НОКСПРЕЙ СІЛЬВЕР
Спрей назальний 10 мл №1
Сперко Україна
від
159,50
грн
в 728 аптеках
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Форма випуску
Fr 21
аер.
гель
крап.
крап. вуш.
крап. оч.
маска для волосся
пор. д/пр. р-ну д/полоскання
порошковий спрей (аерозоль)
р-н
р-н д/нігтів
р-н д/ротов. порожн.
р-н д/інг.
р-н ректальн.
р-н стерил.
р-н ушн.
розч. д/парентерал. застос.
рідина
сироватка д/нігтів
сироп
спрей
спрей вушний
спрей д/горла
спрей д/горла та ротов порожн.
спрей д/носу
спрей д/носу, р-н
спрей д/ротов. порожн.
спрей для волосся
спрей назал.
спрей орал
спрей оромукозн.
суп. вагінал.
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Дозування
0.2 %
0.4 %
0.5 %
0.21 %
1.5 %
2 %
2 г
40 мг/50 мл
800 мг
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Пакування
10 г
10 мл
15 мл
20 мл
25 мл
30 мл
40 мл
45 мл
50 мл
70 мл
75 мл
80 мл
120 мл
125 г
125 мл
150 мл
200 г
240 мл
250 мл
350 мл
500 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
контейнер 2 мл
контейнер однодоз. 2.5 мл
контейнер полімер. 4 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
мікроклізма 9 мл
небули 2.5 мл
пляшка 120 мл
пляшка 175 мл
саше 8 г
туба з пензликом
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 80 мл
фл. 125 мл
фл. 140 мл
фл. 150 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з помпою 15 мл
фл. з помпою 30 мл
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл. з розпилювачем 125 мл
фл. п/е 10 мл
фл. полімер. 25 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 25 мл
фл.-крапельн. 2 мл
фл.-крапельн. 8 мл
шприц 1 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
B. Braun
Biodue S.p.A.
Bitop
Bosnalijek
Bruschettini
Cosmosol S.r.l.
D.M.G. Italia S.r.l.
Delta Medical Promotions AG
Eli Lilly
Farma-Derma
Giellepi
Global Pharma CM
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
Innovative Pharma Baltics
Italdevice S.r.l.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Laboratoires URGO
Master Beauty & Healthcare
Moberg Pharma AB
Naturwaren
Novax Pharma
Organosyn Life Sciences
PK Peters Krizman
Pharma Line S.r.l.
Pharmaluce
Phytopharm Klenka
Polpharma
Serrix
Sopharma
Spreewalder Arzneimittel
ІЛАН ФАРМ
Артериум Лтд
Б. Браун
БІОЛІК ФАРМА
Байєрсдорф
Беркана +
Беркана Плюс
Біокодекс
Витамины
Віола
Галичфарм
Георг Биосистемы
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
Евролек
Здравник
Исток-Плюс
Каммед
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Лаборатуар Теа
Ларикс Фарм
Лубнифарм
Медицинский центр М.Т.К.
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Органосін Лайф Сайєнс
ПП Чарлі
Ромфарм Компані
С.И.И.Т. С.р.л.
Софарма
Сперко Украина
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Унімед Фарма
Фармак
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Флумед-Фарм
Хальса Фарма
Чарли
Чефаро Ірландія
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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