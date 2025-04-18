Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
401,23
Економія при броні: -75,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
433,57
Економія при броні: -107,84 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
435,88
Економія при броні: -32,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
427,81
Економія при броні: -24,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
5.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,20
Економія при броні: -73,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
5.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
433,30
Економія при броні: -86,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,30
Економія при броні: -73,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Оріхуватська, 10
6.7 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
439,60
Економія при броні: -36,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
374,00
Економія при броні: -33,00 грн