Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
416,68
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
424,19
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
439,99
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
434,30
Економія при броні: -93,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
435,81
Економія при броні: -107,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
415,46
Економія при броні: -13,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
443,47
Економія при броні: -104,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,30
Економія при броні: -79,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
438,31
Економія при броні: -35,01 грн