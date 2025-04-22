Київ
Атомер (Atomer)

Атомер (Atomer)

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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
387,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
425,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75/2
118.7 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
427,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
367,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
425,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17
120.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
424,59 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
121.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
380,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
338,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
374,00
Економія при броні: -39,00 грн
335,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 29-А
121.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
398,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
434,48
Економія при броні: -31,27 грн
403,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 30/12
122.6 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
426,01 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
423,37 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
374,00
Економія при броні: -39,00 грн
335,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
436,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Афанасьєва Геннадія, 13-А
126.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
384,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
127.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,20
Економія при броні: -78,50 грн
341,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
423,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
397,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
128.3 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,30
Економія при броні: -78,60 грн
341,70 грн
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