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АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Одеса (304208) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
268,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
266,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
253,35
Економія: -11,42 грн
241,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
209,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
291,31
Економія: -14,37 грн
276,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
311,99
Економія: -37,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -39,72 грн
274,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
Всього: упаковка (1)
184,27
Економія: -19,37 грн
164,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
285,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (1)
297,35
Економія: -19,14 грн
278,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
253,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
284,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
Всього: упаковка (1)
134,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
Всього: упаковка (1)
228,73
Економія: -35,93 грн
192,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (1)
207,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
293,36
Економія: -90,26 грн
203,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
288,01
Економія: -84,91 грн
203,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (1)
266,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
Всього: упаковка (1)
284,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -24,72 грн
274,27 грн