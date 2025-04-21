Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/1
115.4 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,30
Економія при броні: -84,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
374,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Варварівська, 1
150.4 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
151.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
374,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
434,30
Економія при броні: -98,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
155.1 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
155.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
157.9 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
420,40
Економія при броні: -85,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
163.7 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 22
164.8 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл №1
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
434,30
Економія при броні: -98,90 грн