Медичні виробиЗасоби особистої гігієниВатна продукціяватні палочкиВатні палички Білосніжка Ватні палички Білосніжка (314275) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 17,55 грн Без рецепта 60 шт від 17,55 грн 200 шт від 18,50 грн 100 шт від 10,44 грн 200 шт від 27,33 грн 100 шт від 17,04 грн 56 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 50 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Іпек Кількість штук в упаковці 60 шт. Медичні вироби ватні палочки інша вата