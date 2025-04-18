Київ (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
29,00
Економія при броні: -7,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
29,40
Економія при броні: -7,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
30,50
Економія при броні: -7,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №200
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
30,50
Економія при броні: -7,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
30,50
Економія при броні: -7,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №100
Іпек
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
30,50
Економія при броні: -7,86 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
30,50
Економія при броні: -7,86 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек