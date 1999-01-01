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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ГІГІЄНІЧНА
Стерильна рулон 25 г №1
Укрвата
від
6,78
грн
в 38 аптеках
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
100 г тип "зигзаг" №1
від
22,40
грн
в 23 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна Teta®
50 г рулон №1
Тетафарм
від
5,30
грн
в 20 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА
200 г №1
SPD Star S.R.L.
від
26,99
грн
в 16 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЧНА
Стерильна рулон 100 г №1
Укрвата
від
18,83
грн
в 14 аптеках
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЧНА
Стерильна рулон 25 г №1
від
5,60
грн
в 12 аптеках інших міст
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна
Стерильна рулон 50 г №1
Укрвата
від
15,18
грн
в 8 аптеках
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Вата медична гігроскопічна гігієнічна Teta®
25 г рулон №1
Тетафарм
від
4,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
25 г тип "ролик" №1
від
6,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
50 г тип "зигзаг" №1
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильна 25 г хірургічна №1
Кампус Коттон Клаб
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Хірургічна, бавовняна 50 г тип "ролик", стерильная №1
Наша Вата
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
Стерильна 25 г тип "ролик" №1
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
100 г тип "ролик" №1
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
50 г тип "ролик", стерильная №1
Немає в наявності
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ВАТА
25 г №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА
25 г тип "ролик", стерильная №1
Немає в наявності
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ВАТА МЕДИЧНА ГІГРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЧНА
Стерильна рулон 50 г №1
Немає в наявності
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ВАТА ГІГРОСКОПІЧНА
100 г тип "зигзаг" №1
Filvatex
Немає в наявності
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ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
З обмежувачем №56
Іпек
Немає в наявності
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хірург., бавовн.
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