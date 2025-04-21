Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек