Київ
Ватна продукція
ватні палочки
Медичні вироби
12
Засоби особистої гігієни
Ватна продукція
ватні палочки
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова №160
Torunskie ZMO
від
20,38
грн
в 280 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Коробка квадратна №200
Torunskie ZMO
від
46,06
грн
в 164 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ВАТНІ "BABY TEAM"
З обмежувачем №56
Ningbo Raffini Import & Export
від
47,70
грн
в 143 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ВАТНІ ГІГІЄНІЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ BELLA BABY HAPPY
№64
Torunskie ZMO
від
34,72
грн
в 128 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
З обмежувачем №60
Іпек
від
17,55
грн
в 113 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм VINTAGE
Склянка №200
Ipek Idrofil Pamuk San.Ve.Tic.As
від
18,60
грн
в 109 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова №100
Torunskie ZMO
від
13,61
грн
в 102 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова на паперовій основі №160
Torunskie ZMO
від
43,70
грн
в 36 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
№100
Іпек
від
9,90
грн
в 20 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Картонна прямокутна упаковка на паперовій основі №300
Torunskie ZMO
від
45,69
грн
в 20 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛОЧКИ
Кругла упаковка №100
Іпек
від
15,90
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA"
Зіп-лок №200
Іпек
від
37,46
грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова №200
Torunskie ZMO
від
38,00
грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "ВІОЛА"
№200
Кампус Коттон Клаб
від
16,87
грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
У прямкутній коробці №200
Іпек
від
25,50
грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
№200
Іпек
від
17,80
грн
в 14 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "ВІОЛА"
№100
Кампус Коттон Клаб
від
9,24
грн
в 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "ВІОЛА"
Пластикова прямокутна упаковка №200
Кампус Коттон Клаб
від
23,10
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "ВІОЛА"
Пакет №200
Кампус Коттон Клаб
від
14,40
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНИЧНІ "BELLA BABY DELFI"
Упаковка пластикова №56
Torunskie ZMO
від
36,70
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
classic
дитячі з обмежувачем
циліндричний коріб
Пакування
банка кругла
картон. прямокут. уп.
квадр. уп.
коробка квадр.
коробка кругл.
коробка прямокут.
кругла уп.
пакет
пакет п/е
пластик. округлая уп.
пластик. прямокутна уп.
склянка
уп. еко п/е
уп. п/е
уп. пластик.
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
50
56
60
64
100
160
200
300
Показати всі
Виробник
Harper Hygienics
Ipek
Ipek Idrofil Pamuk San.Ve.Tic.As
Ningbo Raffini Import & Export
Ontex
Paul Hartmann
Septona
Torunskie ZMO
Іпек
Белла
Белла-Трейд
Кампус Коттон Клаб
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню