Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 29-Г
8.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
9.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек