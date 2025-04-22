Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
39,37
Економія при броні: -1,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
39,37
Економія при броні: -1,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек