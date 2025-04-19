Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №100
Іпек
14,00
Економія при броні: -0,42 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА" №60
Іпек
38,90
Економія при броні: -1,17 грн