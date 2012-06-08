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Бандаж дородовой (314153) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж дородовой
Ціна в місті Київ
від 879,98 грн
Без рецепта
1 шт від 879,98 грн 1 шт від 431,50 грн 1 шт від 739,19 грн 1 шт від 973,30 грн 1 шт від 329,00 грн
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В наявності в 9 аптеках
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Форма випуску
Розмір 3
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Бандажі дородові
Реєстраційне посвідчення
6528/2007 від 08.06.2012