Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБандаж дородовой Бандаж дородовой (314153) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 879,98 грн Без рецепта 1 шт від 879,98 грн 1 шт від 431,50 грн 1 шт від 739,19 грн 1 шт від 973,30 грн 1 шт від 329,00 грн Більше +2 В наявності в 9 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Розмір 3 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Бандажі дородові Реєстраційне посвідчення 6528/2007 від 08.06.2012