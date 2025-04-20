Бандаж дородовой

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1388,40
Економія при броні: -75,10 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1388,40
Економія при броні: -75,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1379,16
Економія при броні: -65,86 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1379,16
Економія при броні: -65,86 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1379,16
Економія при броні: -65,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1384,58
Економія при броні: -71,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1409,13
Економія при броні: -95,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1381,80
Економія при броні: -68,50 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1381,80
Економія при броні: -68,50 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1381,80
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1388,01
Економія при броні: -74,71 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1388,01
Економія при броні: -74,71 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1388,01
Економія при броні: -74,71 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1388,01
Економія при броні: -74,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1411,24
Економія при броні: -97,94 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1411,24
Економія при броні: -97,94 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1131,44
Економія при броні: -76,74 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1309,70
Економія при броні: -88,83 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1408,86
Економія при броні: -95,56 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1408,86
Економія при броні: -95,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1401,34
Економія при броні: -88,04 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1401,34
Економія при броні: -88,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1232,37
Економія при броні: -65,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1361,08
Економія при броні: -47,78 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1361,08
Економія при броні: -47,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1379,96
Економія при броні: -66,66 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1379,96
Економія при броні: -66,66 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1379,96
Економія при броні: -66,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1372,83
Економія при броні: -59,53 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1372,83
Економія при броні: -59,53 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1372,83
Економія при броні: -59,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1393,02
Економія при броні: -79,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
14.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1382,07
Економія при броні: -68,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1114,13
Економія при броні: -56,44 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1216,74
Економія при броні: -61,64 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1389,99
Економія при броні: -76,69 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1389,99
Економія при броні: -76,69 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1389,99
Економія при броні: -76,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1391,83
Економія при броні: -78,53 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1391,83
Економія при броні: -78,53 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1382,33
Економія при броні: -69,03 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1382,33
Економія при броні: -69,03 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1382,33
Економія при броні: -69,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1391,83
Економія при броні: -78,53 грн