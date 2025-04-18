Бандаж дородовой

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1320,00
Економія при броні: -303,70 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1190,00
Економія при броні: -113,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1120,00
Економія при броні: -162,50 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1380,00
Економія при броні: -303,72 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1380,00
Економія при броні: -303,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
10.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1230,90
Економія при броні: -292,26 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
68.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120
126.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 23-А
247.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1375,34
Економія при броні: -62,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
248.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1399,09
Економія при броні: -85,79 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1399,09
Економія при броні: -85,79 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1399,09
Економія при броні: -85,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
249.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1363,72
Економія при броні: -50,42 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1363,72
Економія при броні: -50,42 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1363,72
Економія при броні: -50,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
303.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
317.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1376,92
Економія при броні: -63,62 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1376,92
Економія при броні: -63,62 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1376,92
Економія при броні: -63,62 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1376,92
Економія при броні: -63,62 грн