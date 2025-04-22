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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1116,50
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1116,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
983,57
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
984,82
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
987,91
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1198,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1198,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1198,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1009,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1009,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1009,50
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1198,40
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
129.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
431,50
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
130.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1320,00
Економія при броні:
-303,70 грн
1016,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1190,00
Економія при броні:
-113,72 грн
1076,28
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1438,20
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
984,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
984,40
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
984,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
131.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
763,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
132.7 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1120,00
Економія при броні:
-162,50 грн
957,50
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1380,00
Економія при броні:
-303,72 грн
1076,28
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1380,00
Економія при броні:
-303,72 грн
1076,28
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1203,80
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1203,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
135.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1230,90
Економія при броні:
-292,26 грн
938,64
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
138.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1438,20
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1438,20
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120
230.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
986,37
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
326.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
916,99
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
916,99
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
916,99
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
958,77
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 23-А
331.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1388,93
Економія при броні:
-75,63 грн
1313,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
338.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1396,19
Економія при броні:
-82,89 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1396,19
Економія при броні:
-82,89 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1396,19
Економія при броні:
-82,89 грн
1313,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
339.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1227,20
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1227,20
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1227,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
340.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1405,69
Економія при броні:
-92,39 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1405,69
Економія при броні:
-92,39 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1405,69
Економія при броні:
-92,39 грн
1313,30
грн
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