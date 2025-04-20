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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
66.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1382,60
Економія при броні:
-69,30 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1382,60
Економія при броні:
-69,30 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
67.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1393,15
Економія при броні:
-79,85 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1393,15
Економія при броні:
-79,85 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
81.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1391,83
Економія при броні:
-78,53 грн
1313,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Героїв України, 20
101.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
856,00
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
856,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
121.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1391,83
Економія при броні:
-78,53 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1391,83
Економія при броні:
-78,53 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1389,99
Економія при броні:
-76,69 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1389,99
Економія при броні:
-76,69 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1389,99
Економія при броні:
-76,69 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
126.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1393,02
Економія при броні:
-79,72 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
127.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1372,83
Економія при броні:
-59,53 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1372,83
Економія при броні:
-59,53 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1372,83
Економія при броні:
-59,53 грн
1313,30
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1114,13
Економія при броні:
-56,44 грн
1057,69
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1216,74
Економія при броні:
-61,64 грн
1155,10
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1159,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1232,37
Економія при броні:
-65,33 грн
1167,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
127.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1382,07
Економія при броні:
-68,77 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
128.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1361,08
Економія при броні:
-47,78 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1361,08
Економія при броні:
-47,78 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
129.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1379,96
Економія при броні:
-66,66 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1379,96
Економія при броні:
-66,66 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1379,96
Економія при броні:
-66,66 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
130.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1401,34
Економія при броні:
-88,04 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1401,34
Економія при броні:
-88,04 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
132.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1409,13
Економія при броні:
-95,83 грн
1313,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
132.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1384,58
Економія при броні:
-71,28 грн
1313,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
133.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1388,40
Економія при броні:
-75,10 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1388,40
Економія при броні:
-75,10 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
133.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1379,16
Економія при броні:
-65,86 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1379,16
Економія при броні:
-65,86 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1379,16
Економія при броні:
-65,86 грн
1313,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
136.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1381,80
Економія при броні:
-68,50 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1381,80
Економія при броні:
-68,50 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1381,80
Економія при броні:
-68,50 грн
1313,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
136.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1388,01
Економія при броні:
-74,71 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1388,01
Економія при броні:
-74,71 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1388,01
Економія при броні:
-74,71 грн
1313,30
грн
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Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1388,01
Економія при броні:
-74,71 грн
1313,30
грн
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