Бандаж дородовой

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Героїв України, 20
163.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
271.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1396,59
Економія при броні: -83,29 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1396,59
Економія при броні: -83,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
282.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1374,68
Економія при броні: -61,38 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1374,68
Економія при броні: -61,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
283.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1408,07
Економія при броні: -94,77 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1408,07
Економія при броні: -94,77 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1408,07
Економія при броні: -94,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1109,03
Економія при броні: -51,34 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1211,17
Економія при броні: -56,07 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
298.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1384,44
Економія при броні: -71,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
299.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1398,83
Економія при броні: -85,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
300.2 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1376,79
Економія при броні: -63,49 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1376,79
Економія при броні: -63,49 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1376,79
Економія при броні: -63,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
301.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1368,21
Економія при броні: -54,91 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1368,21
Економія при броні: -54,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
301.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1385,50
Економія при броні: -72,20 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1385,50
Економія при броні: -72,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
303.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1404,51
Економія при броні: -91,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
303.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1396,72
Економія при броні: -83,42 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1396,72
Економія при броні: -83,42 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1396,72
Економія при броні: -83,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
304.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1392,76
Економія при броні: -79,46 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1392,76
Економія при броні: -79,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
307.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1374,15
Економія при броні: -60,85 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1374,15
Економія при броні: -60,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
308.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1249,26
Економія при броні: -82,22 грн