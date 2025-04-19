Бандаж дородовой

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Одеса
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Валерія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
6.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ розмір 2 №1
Віталі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ розмір 2 №1
Віталі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1188,61
Економія при броні: -77,19 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ розмір 2 №1
Віталі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
14.0 км
БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ДОПОЛОГОВИЙ розмір 2 №1
Віталі
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
35.3 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Щаслива, 45-А
111.6 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
159.4 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1389,85
Економія при броні: -76,55 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1389,85
Економія при броні: -76,55 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1389,85
Економія при броні: -76,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
254.1 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1119,15
Економія при броні: -64,45 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1295,47
Економія при броні: -74,60 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1393,55
Економія при броні: -80,25 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1393,55
Економія при броні: -80,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
254.8 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1403,58
Економія при броні: -90,28 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1403,58
Економія при броні: -90,28 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1403,58
Економія при броні: -90,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
255.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1386,55
Економія при броні: -73,25 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1386,55
Економія при броні: -73,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 4 №1
1376,39
Економія при броні: -63,09 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 3 №1
1376,39
Економія при броні: -63,09 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 2 №1
1376,39
Економія при броні: -63,09 грн
Бандаж підтримуючий для вагітних розмір 1 №1
Lauma
1376,39
Економія при броні: -63,09 грн