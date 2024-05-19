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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ДЛЯ ВАГІТНИХ розмір 4 модель 103, №1 - Київ (103040) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
971,13 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
998,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
1120,00
Економія: -240,02 грн
879,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (3)
1071,09 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
Всього: упаковка (1)
460,60
Економія: -29,10 грн
431,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
1071,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
967,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (2)
977,56
Економія: -59,88 грн
917,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
1000,15
Економія: -77,72 грн
922,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
1018,80
Економія: -98,27 грн
920,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
1091,67
Економія: -168,91 грн
922,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
997,07
Економія: -73,56 грн
923,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
1045,80
Економія: -121,20 грн
924,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
638,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
979,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
967,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
640,47 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1087,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1099,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
737,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
1087,00 грн