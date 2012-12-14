Бандаж підтримуючий (314068) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 310,35 грн
Без рецепта
1 шт від 310,35 грн 1 шт від 316,38 грн 1 шт від 316,38 грн 1 шт від 802,72 грн 1 шт від 1059,63 грн 1 шт від 1059,63 грн 1 шт від 1166,40 грн 1 шт від 1462,40 грн 1 шт від 1521,05 грн 1 шт від 1520,00 грн 1 шт від 1520,00 грн 1 шт від 199,39 грн 1 шт від 1520,00 грн 1 шт від 379,67 грн 1 шт від 400,00 грн 1 шт від 1420,82 грн 1 шт від 1420,90 грн 1 шт від 1423,73 грн 1 шт від 1420,70 грн 1 шт від 1431,09 грн 1 шт від 421,66 грн 1 шт від 697,90 грн 1 шт від 758,40 грн 1 шт від 1175,99 грн 1 шт від 1064,74 грн 1 шт від 810,00 грн 1 шт від 850,89 грн 1 шт від 500,96 грн 1 шт від 853,95 грн 1 шт від 997,60 грн 1 шт від 752,50 грн 1 шт від 803,55 грн 1 шт від 1153,80 грн 1 шт від 1103,30 грн 1 шт від 1103,30 грн 1 шт від 813,80 грн 1 шт від 935,90 грн 1 шт від 1351,00 грн 1 шт від 950,00 грн 1 шт від 1064,55 грн 1 шт від 422,60 грн 1 шт від 870,00 грн 1 шт від 276,90 грн 1 шт від 267,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Розмір 3
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012