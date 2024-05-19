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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 4 жорсткий, №1 - Київ (66880) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (3)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 4
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн