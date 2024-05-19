Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Буча, вул. Героїв Майдану, 10 Всього: упаковка (1) 651,72 Економія: -56,86 грн 594,86 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Біла Церква, вул. Волонтерська, 4 Всього: упаковка (1) 600,47 Економія: -42,70 грн 557,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38 Всього: упаковка (1) 648,90 Економія: -54,04 грн 594,86 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б Всього: упаковка (1) 587,86 Економія: -24,56 грн 563,30 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б Всього: упаковка (1) 609,07 Економія: -61,63 грн 547,44 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А Всього: упаковка (1) 610,45 Економія: -109,49 грн 500,96 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Балта, вул. Любомирська, 177 Всього: упаковка (1) 598,97 Економія: -88,25 грн 510,72 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Суми, вул. Збройних Сил України, 18 Всього: упаковка (1) 651,90 Економія: -81,52 грн 570,38 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Центральний, 24 Всього: упаковка (1) 633,97 Економія: -78,27 грн 555,70 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71 Всього: упаковка (1) 647,01 Економія: -60,71 грн 586,30 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Покров, вул. Центральна, 52 Всього: упаковка (1) 631,71 Економія: -45,41 грн 586,30 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32 Всього: упаковка (1) 593,18 Економія: -52,38 грн 540,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Перемоги, 30 Всього: упаковка (1) 605,75 Економія: -104,79 грн 500,96 грн Забронювати