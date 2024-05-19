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БАНДАЖ ПІДДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ (ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ВАЖКИХ ПРЕДМЕТІВ) розмір 5 (216), №1 - Київ (106367) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1425,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1423,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
1434,42 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
1427,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
1435,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (1)
1426,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
1439,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
1422,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1423,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
1431,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
1429,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1428,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
1426,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (1)
1421,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1440,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1434,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1421,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
Всього: упаковка (1)
1436,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
1421,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1432,88 грн