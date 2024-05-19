Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 1, сірий жорсткий, №1 - Київ (427998) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
1529,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1529,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
1539,45 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
1526,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
1534,16 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1529,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
1532,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
1535,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1522,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1462,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
1536,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
1530,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
694,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, -
Всього: упаковка (1)
1534,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
Всього: упаковка (1)
1532,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
Всього: упаковка (1)
1532,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
1523,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
Всього: упаковка (1)
798,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, пров. Кондратюка Максима, 7
Всього: упаковка (1)
1530,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
1535,31 грн