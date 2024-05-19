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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ 2030, розмір 2 жорсткий, №1 - Київ (66878) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Соборності, 92
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (2)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
Всього: упаковка (1)
1520,00 грн