Бандаж грижовий (Hernial bandage) (314058) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 403,09 грн
Без рецепта
1 шт від 403,09 грн 1 шт від 345,41 грн 1 шт від 482,60 грн 1 шт від 302,76 грн 1 шт від 393,42 грн 1 шт від 430,14 грн 1 шт від 718,45 грн 1 шт від 430,90 грн 1 шт від 508,69 грн 1 шт від 297,50 грн 1 шт від 739,50 грн 1 шт від 277,55 грн 1 шт від 719,40 грн 1 шт від 293,02 грн 1 шт від 739,50 грн 1 шт від 251,62 грн 1 шт від 804,29 грн 1 шт від 390,88 грн 1 шт від 719,74 грн 1 шт від 805,20 грн 1 шт від 704,48 грн 1 шт від 465,43 грн 1 шт від 672,00 грн 1 шт від 802,00 грн 1 шт від 802,00 грн 1 шт від 845,41 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
5011, уніфікований
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014