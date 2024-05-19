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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XS/S, люкс, №1 - Київ (169426) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
968,37
Економія: -86,77 грн
881,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
974,72
Економія: -95,83 грн
878,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (2)
989,34
Економія: -144,86 грн
844,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
845,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
659,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, просп. Берестейський, 100-Ф
Всього: упаковка (1)
732,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
989,53
Економія: -135,77 грн
853,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святошинська, 39
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
964,28
Економія: -58,55 грн
905,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
739,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
773,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
723,35 грн