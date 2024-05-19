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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (351) універсальний, №1 - Київ (106352) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
799,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
806,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
807,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
802,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
799,81 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (1)
297,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
807,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (1)
810,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
Всього: упаковка (1)
800,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (3)
805,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
Всього: упаковка (1)
801,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
802,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Небесної сотні, 52/20
Всього: упаковка (2)
800,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
768,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
805,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (1)
806,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
Всього: упаковка (1)
808,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Всього: упаковка (1)
799,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
804,60 грн